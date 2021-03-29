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الإثنين، 29-03-2021 12:49 م

السعودية.. نجاة طفلة من هجوم كلاب ضالة



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو صورته كاميرا مثبتة في أحد المباني، وثّق تهديد مجموعة من الكلاب الضالة طفلة أمام منزل في شارع خال من المارة.

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وكادت الكلاب تهجم على الطفلة الصغيرة قبل أن تتراجع في اللحظة الأخيرة وتتمكن الطفلة من الدخول إلى المنزل.


يذكر أن العديد من السعوديين طالبوا خلال الفترة الماضية بتكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة التي تهدد حياة الأطفال.


ووجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف بضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، وذلك بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة" بمدينة الرياض.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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