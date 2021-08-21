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السبت، 21-08-2021 04:28 م

السفينة إيفرغيفن تواصل عبورها قناة السويس دون حمولة



الوكيل الاخباري - تواصل سفينة الحاويات البنمية "إيفرغيفن"، عبورها قناة السويس، بعد 23 يومًا من مغادرتها القناة، وانتهاء أزمة جنوحها.

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ووصلت السفينة إلى بحيرات الإسماعيلية، بمدينة أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر، بحسب صحيفة "اليوم السابع".


وبدأت السفينة عبورها قناة السويس، اليوم الجمعة، ضمن قافلة الشمال، في طريقها إلى الصين، بغرض إجراء الصيانة، عابرة القناة دون أي حمولات، حيث أنهت تفريغ حمولاتها بميناء روتردام بهولندا.


ونشر موقع "اقتصاد الشرق" السعودي، صورة ترصد جانبا من خريطة تعقب السفن، يظهر فيها توجه السفينة "إيف غيفن" إلى قناة السويس المصرية، قادمة من البحر المتوسط.


وكتب الموقع: "السفينة البنمية (إيفر غيفن)، التي تسببت في توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس المصرية في 23 مارس/ أذار الماضي، تستعد لعبور المجرى الملاحي من جديد اليوم".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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