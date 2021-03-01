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الإثنين، 01-03-2021 12:58 م

السماء تمطر رمادا في صقلية



الوكيل الاخباري - أمطرت السماء في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا، رمادا وقطع من الحمم البركانية بعد ثوران بركان "إتنا" أمس الأحد.

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ويظهر الفيديو قطع الرمادا التي نفثها بركان "إتنا"، ويعد جبل إتنا أحد أنشط البراكين في العالم ويكاد يكون في حالة مستمرة من الانفجارات.

 



وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، أنه بدءًا من 7.39 بتوقيت غرينتش هناك زيادة في نشاط سترومبوليان في بركان إتنا، ورصد النشاط في فوهتين للبركان وبلغ ارتفاعه 300 متر.


وأطلقت الأمم المتحدة عليه اسم البركان العقدي نظراً لثورانه المستمر فى السنوات الأخيرة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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