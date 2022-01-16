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الأحد، 16-01-2022 01:28 م

السمكة الأخطر في العالم 'تبتسم' لحظة التقاط سيلفي مع فتاة



الوكيل الاخباري - نشرت ناشطة في عالم الغوص في مياه البحر مشهدا جميلا حاز على إعجاب آلاف المتابعين حول العالم، بسبب لقطة نادرة وفريدة حصلت عليها بعدسة كاميرتها، مع سمكة تصنف من أخطر المخلوقات على وجه الأرض.

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وشاركة الفتاة الغطاسة بصفحتها في "إنستغرام" لحظات اعتبرتها الأمثل لصورة سيلفي التقطتها مع سمكة، لكن المثير أن السمكة بدت مختلفة في هذه اللقطة عن باقي المشاهد التي سجلتها الكاميرا.

 



وظهرت السمكة وكأنها تفاعلت بشكل إيجابي مع رغبة الفتاة في الحصول على صورة السيلفي، حيث اقتربت السمكة من وجه الغطاسة وظهرت على وجهها ما بدى على أنه علامات ابتسامة واضحة وجميلة.

الجدير بالذكر، أن السمكة التي ظهرت في المشهد الجميل هي السمكة الينفوخية (Pufferfish) أو الفقلية (Tetraodontidae) هي واحدة من أكثر أنواع الأسماك خطورة علي سطح كوكب الارض، ويعد سمها من أكثر السموم فتكاً وقدرة علي القتل في العالم (في المرتبة الثانية على وجه الأرض)، يمكن أن يقتل هذا السم الشديد الإنسان في دقائق معدودة فقط.
مصادر علمية متنوعة

وعلقت الغطاسة على المشهد مشيرة إلى أنه من أجمل المشاهد التي التقطتها في عام 2021 مع عدة صور أخرى تظهر لحظات نادرة مع مخلوقات بحرية مختلفة.

 

المصدر : سبوتنك

 

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