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الأحد، 02-05-2021 12:51 م

السيسي يقدم هدية لشاب التقاه صدفة في إحدى الجولات



الوكيل الاخباري - قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، هدية لشاب التقاه صدفة في إحدى الجولات الميدانية له.

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ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، مساء السبت، عن زوجة الشاب الذي أوقفه السيسي، وهو يقود دراجة بخارية، كان يستقلها هو وزوجته وابنتهما، توجيهها الشكر إلى الرئيس المصري على هديته إليهما.


وأكدت الزوجة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهدى أسرتها تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي، لكى يكون مصدر رزق لها ولمواجهة فيروس كورونا.

 


ويشار إلى أن الرئيس المصري قد أوقف شابا يقود دراجة بخارية كان يستقلها الشاب هو وزوجته وابنته، خلال إحدى جولاته الميدانية، في منطقة محيط مطار العاصمة المصرية، القاهرة.




 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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