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السبت، 21-08-2021 03:06 م

الشرطة الإسبانية تضبط مزرعة لتعدين البيتكوين



الوكيل الاخباري - داهمت الشرطة الإسبانية مزرعة استخدمت مخبأ لتعدين عملات مشفرة، وضمت أكثر من 100 معالج حاسوبي، كانت تستخدم في عملية التعدين.

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ونشرت الشرطة مقطعا لعملية المداهمة ظهر فيه عدد من أفراد الشرطة وهم يقتحمون الباب الأمامي لشاليه في توليدو، وهي بلدة تقع على بعد 70 كيلومترا جنوب مدريد.

 

بمجرد دخولهم، اكتشفوا العشرات من مراوح الهواء المؤقتة التي تعمل على تبريد الكابلات عالية السقف والأجهزة الإلكترونية.

 



أفادت الشرطة الإسبانية أن الشاليه يعمل بأكثر من 100 معالج، إلى جانب معدات متخصصة لأجهزة التبريد واستخراج الدخان والحرارة.


وحددت السلطات امرأة على أنها المتهمة، وهي تواجه اتهامات بتهمة الاحتيال في الكهرباء، بحسب ما نقل موقع rt.


بدأ التحقيق عند اكتشاف ارتفاع في استهلاك الكهرباء وانبعاثات حرارية من المنزل أعلى من تلك التي تتوافق مع منازل الأسر، كما جاء في بيان للشرطة بشأن العملية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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