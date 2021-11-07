الشرطة الإسبانية 'تعتقل' جمالا ولاما هربت من السيرك

الوكيل الاخباري - قالت الشرطة الإسبانية الجمعة إن عثرت على ثمانية جمال ولاما تتجول في شوارع مدريد ليلا بعد أن هربت من سيرك.

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وتم رصد الحيوانات في حوالي الساعة الخامسة صباحا وهي تتجول في منطقة كارابانشل الجنوبية بالقرب من موقع السيرك الحالي.



وألقى سيرك "كيروس" الذي يملكها، باللوم على قيام نشطاء في مجال حقوق الحيوان بعمليات تخريب.



وذكرت الشرطة أن الضباط اعتنوا بها حتى يمكن إعادتها "سالمة ومعافية".



وقال مدير السيرك ماتي مونوز لوكالة "فرانس برس" إن السياج الكهربائي حول حظيرة الحيوانات قد انقطع، ووجه أصابع الاتهام إلى النشطاء الذين قال إنهم يحتجون على السيرك كل عام.



وصرح بأنه شعر بالارتياح لأنه عثر على اللاما والجمال ذات السنامين والمغطاة بوبر سميك أشعث، مضيفا: "لم يحدث شيء سيئ، الحمد لله".



والجمال ذات السنامين في الأصل من صحارى وسط وشرق آسيا ويمكنها البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية، وهي في الأصل جمال برية ومع ذلك فإن الغالبية العظمى منها يتم تدجينها الآن.



المصدر : روسيا اليوم

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