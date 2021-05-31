الشرطة الكويتية تلقي القبض على لصين بعد مطاردة مثيرة

الوكيل الاخباري - ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على لصين عقب مطاردة مثيرة بعد ارتكابهما 5 حوادث سرقة في منطقتي المباركية وقرطبة.
ونشر موقع "جرائم ومحاكم" مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، يوثق لحظة إلقاء الشرطة القبض على اللصين بعد مطاردة مثيرة، كما تبين أن المركبة التي كان يستقلها اللصان مسروقة.
فيديو | مطاردة تنتهي بالقبض على لصين يستقلان مركبة مسروقة— جرائم ومحاكم (@cckwt) May 28, 2021
• سرقا مقهى ومحلين في «المباركية» ومنزلين في «قرطبة»https://t.co/53UBx5B84Z#الكويت #مطاردات_الكويت #سرقات_الكويت #حرامية_الكويت #مباحث_الكويت #الداخلية_الكويت #سوق_المباركية #منطقة_قرطبة pic.twitter.com/SXjhV5pAuN
المصدر : سبوتنك