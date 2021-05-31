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الإثنين، 31-05-2021 03:48 م

الشرطة الكويتية تلقي القبض على لصين بعد مطاردة مثيرة



الوكيل الاخباري - ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على لصين عقب مطاردة مثيرة بعد ارتكابهما 5 حوادث سرقة في منطقتي المباركية وقرطبة.

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ونشر موقع "جرائم ومحاكم" مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، يوثق لحظة إلقاء الشرطة القبض على اللصين بعد مطاردة مثيرة، كما تبين أن المركبة التي كان يستقلها اللصان مسروقة.

 



وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، نقلًا عن مصدر أمني، اقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى مقر مباحث العاصمة، حيث اعترفا بارتكاب السرقات، وأرشدا عن مسروقات من أموال وذهب، كانا قد تحصلا عليها من السرقات.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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