الصيادون فرحون.. تفسير ظهور أعداد هائلة من الأسماك على شواطئ سيبيريا

الوكيل الاخباري - خرجت أعداد هائلة من أسماك الرنجة الصغيرة إلى شواطئ جزيرة سخالين السيبيرية.
وقال رئيس هيئة مراقبة البيئة في سخالين، دميتري ليسيتسين: "بدأت مجموعات أسماك الرنجة الاقتراب من الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة .
وجرفت المياه بعض الأسماك إلى الشاطئ.
Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью. Как сообщил глава "Экологической вахты Сахалина", такое явление наблюдается, когда рыба идет на нерест, и это признак восстановления подорванной популяции.#Сахалин #сельдь #нерест pic.twitter.com/lk7zcKxgMI— OCHEVIDEO (@Ochevideon) April 4, 2021
وإنما يرتبط بوجود أعداد كبيرة من هذا السمك قرب الساحل، ويرميها الموج على الشاطئ.
وأضافت، أن الأمر يتعلق ربما بهجرة الأسماك في هذه الفترة.
وأسعد الحدث الصيادين والسكان المحليين فقد تمكنوا من اصطياد هذا النوع من السمك بكثرة في الأيام الأخيرة.
المصدر : سبوتنك