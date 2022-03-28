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الإثنين، 28-03-2022 01:23 م

الصين.. أصحاب السيارات يهرعون لإسعاف شرطية مرور أغمي عليها



الوكيل الاخباري - وثق فيديو نشرته وكالة CGTN الصينية شرطية مرور أغمي عليها أثناء العمل، فيما هرع أصحاب السيارات لإسعافها.

ويظهر بالفيديو، سقوط الشرطية على الأرض فجأة أثناء عملها عند إحدى التقاطعات المرورية، وعلى الفور توقف أصحاب السيارات المارة واحد تلو الآخر ونزلوا من سياراتهم لتقديم المساعدة.

وعمل الجميع معا على رفع شرطية المرور ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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المصدر : روسيا اليوم

 

 

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