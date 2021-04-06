الصين .. إنقاذ طفل من الغرق داخل حوض صغير

الوكيل الاخباري - رغم أن حوض السباحة الصغير أو حوض نافورة المياه التي تنتشر في الأماكن العامة العامة لا يمكن أن تكون سببا في غرق أحد، إلا أن ذلك يمكن أن يحدث إذا كان الضحية طفلا.

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Hero without a cape! Passer-by rushed to save a kid after he tumbled into a landscaped pool in E China's Shandong. pic.twitter.com/LFeDrRQsw0 April 5, 2021



ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" لحظة سقوط طفل داخل حوض صغير مملوء بالماء في مكان عام في الصين.



ويظهر الفيديو الطفل وهو يحاول الخروج من حوض الماء بصعوبة قبل أن يتجه إليه أحد الأشخاص لينتشله من الماء دون أدنى معاناة.



المصدر : سبوتنك