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الثلاثاء، 06-04-2021 12:17 م

الصين .. إنقاذ طفل من الغرق داخل حوض صغير



الوكيل الاخباري - رغم أن حوض السباحة الصغير أو حوض نافورة المياه التي تنتشر في الأماكن العامة العامة لا يمكن أن تكون سببا في غرق أحد، إلا أن ذلك يمكن أن يحدث إذا كان الضحية طفلا.

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ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" لحظة سقوط طفل داخل حوض صغير مملوء بالماء في مكان عام في الصين.


ويظهر الفيديو الطفل وهو يحاول الخروج من حوض الماء بصعوبة قبل أن يتجه إليه أحد الأشخاص لينتشله من الماء دون أدنى معاناة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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