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الثلاثاء، 19-07-2022 09:41 ص

الصين .. ردة فعل مذيع أصيب بنزيف مفاجئ على الهواء مباشرة

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الوكيل الإخباري-واصل مذيع في التلفزيون الصيني عمله رغم إصابته بنزيف مفاجئ على مستوى الأنف، خلال نشرة الأخبار على الهواء مباشرة.

وتعرض هوانغ شينكي، من قناة (سوزو تي في) لنزيف في الأنف، خلال برنامج تلفزيوني مباشر، يوم الاثنين  11 يوليو 2022، واستمر مع ذلك في تقديم نشرة الأخبار حتى نهايتها.

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وبدأ النزيف بعد فترة وجيزة من بدء النشرة وكان شديدًا حتى سال من أنفه إلى فمه، لكن هوانغ حافظ على هدوئه طوال البث، حسب موقع (Media details).
وعلى الرغم من أن زميلته ساعدت في التقديم، فإن هوانغ ظل جالسًا وأنفه ينزف.


وأوضح هوانغ، الثلاثاء، أنه في ذلك الوقت لم يفكر في أي شيء سوى إنهاء البث.
وانتشر مقطع الفيديو وصور المذيع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وأشاد البعض بمهنية هوانغ، لكن الكثير من الناس تساءلوا عن ظروف عمله ولماذا شعر بأنه لا يستطيع التوقف عن قراءة الأخبار.

 

 

 

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