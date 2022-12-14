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الأربعاء، 14-12-2022 09:43 ص

الصين..روبوت يعزف على مجموعة طبول دون أي خطأ -فيديو

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الوكيل الإخباري - قدمت شركة الإلكترونيات الصينية "شياومي" (Xiaomi) روبوت "سايبر ون" (CyberOne) في آب الماضي، وشاركت مؤخرا مقطع فيديو جديدا له وهو يعزف على الطبول. وعلى الرغم من أن الإيقاع بطيء في الوقت الحالي، فإن المميز أنه يمكن أن يحافظ على الإيقاع بشكل مناسب.

إنه قادر على تنسيق مجموعة متنوعة من الحركات المعقدة بدقة، مثل ضرب أعواد الطبل معًا، والنقر على الصنج، واستخدام دواسة القدم، واستخدام مجموعة من 4 طبول لإنتاج مجموعة متنوعة من الأصوات.

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