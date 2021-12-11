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السبت، 11-12-2021 03:27 م

الصين .. مشاهد 'تقشعر لها الأبدان' لزوجين يلتقيان بابنهما المختفي منذ 14عاما



الوكيل الاخباري - التقى زوجان صينيان، الاثنين الماضي، بابنهما المفقود منذ أكثر من 14 عاما، بعد أن اختُطف ابنهم في مدينة شنتشن عام 2007، عندما كان في عمر الـ4 سنوات فقط، لتبدأ قصة معاناتهم الطويلة في البحث عن فلذة كبدهم الضائع.

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وبحث الزوجان الصينيان، الأب سون هاي يانغ والأم بينغ سيينغ، طوال فترة غياب ابنهما التي استمرت أكثر من 14 عاما، وجالا بكل أرجاء الصين لمحاولة رصد أي أثر لابنهما المختطف، دون جدوى، وموّلا عمليات البحث من خلال بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم، وعرضا مكافأة تصل إلى 31 ألف دولار للحصول على معلومات عن مكان وجوده.

 



تم رصد وتعقب المختطِف المشتبه فيه في مقاطعة شاندونغ الشرقية بعد استخدام تقنية التعرف على الوجه، واتهم باختطاف الطفل الذي يحمل اسم (صن)، حيث تبنته عائلة بعد اختطافه بعدة أعوام بطريقة غير شرعية، الأمر الذي عرض المتبني للمحاكمة.

ونقلت "سي إن إن" عن وسائل الإعلام الحكومية أن تحليل الحمض النووي أكد هوية الابن (صن)، الذي قرر البقاء مع العائلة التي عاش معها لحوالي 10 سنوات، ولم يكن على دراية بنسبه الحقيقي. واعتقل المختطف وتم تأكيد اختطافه لطفلين آخرين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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