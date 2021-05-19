الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مذكرة نيابية لسحب الجنسية الأردنية من وسيم يوسف

إيران تبدأ ضخ النفط عبر أنبوب جديد متجاوزة مضيق هرمز

العراق يعلن تلقيح نصف مليون مواطن ضد كورونا

أمانة عمّان تغلق 25 منشأة مخالفة

صحفي من غزة لـ الوكيل : 12 عائلة غزاوية تم مسحها من السجل المدني

نقابة الأطباء : نحو 50 طبيبا من 6 اختصاصات بانتظار الذهاب إلى غزة

بيان هام صادر عن الضمان الاجتماعي

سـ ـ رايا القدس تهدد العدوان : قادرون على مواجهتكم لشهور طويلة

شاهد | بايدن يهدد صحفيا بالدعس بعد ان سأله عن القضية الفلسطينية

مشروعا قانون البلديات واللامركزية إلى القانونية والإدارية

الأربعاء، 19-05-2021 01:18 م

الصين.. هلع ورعب بعد اهتزاز ناطحة سحاب ارتفاعها 300 متر



الوكيل الاخباري - عاش سكان مدينة شينغن الصينية، الواقعة على حدود هونغ كونغ، لحظات من الهلع والرعب بعد اهتزاز أكبر ناطحة سحاب في المدينة، والتي يبلغ طولها حوالي 300 متر، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف عند المتواجدين أمام المبنى.

اضافة اعلان

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتناول لقطات من حادثة اهتزاز ناطحة السحاب، التي تم بناؤها عام 2000، وفقا لما نقله موقع قناة "سي إن إي".


ويعتبر "سيج بلازا" من أكثر المباني الرمزية في مدينة شينغن، ويضم سوقا تجارية ضخمة للمنتجات الإلكترونية.

 



وأعلنت السلطات الأمنية أن "سيج بلازا" اهتز قرابة الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي، 05:50 بتوقيت غرينتش، وبأنه يجري التحقق من أسباب اهتزاز ناطحة السحاب، حيث أنه لم يضرب أي زلزال المدينة اليوم.

وأظهرت لقطات الفيديو هلع وخوف المارة والمتواجدين قرب الناطحة وفرارهم من المكان.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
DCxA3x2Mzes

رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في ضواحي لوس أنجلوس

SPy5SSLtVnI

عاصفة قوية تضرب الهند

_GDqE6i1olM

نجاة طفله بعد سقوطها المفاجىء من سيارة في كازاخستان

nt-Cicadas

مرة كل 17 سنة.. مليارات حشرات السيكادا تجتاح شرق الولايات المتحدة

AFP

العثور على سمكة حية يعود تاريخها لـ420 مليون عام في مدغشقر

Calle_del_Arco,_Antigua_Guatemala

غواتيمالا .. أول بيتزا مخبوزة في الحمم البركانية

أخبار متعلقة
1048831194

البرازيل .. كلب ضال يهرع لعامل توصيل خلال توقفه في الإشارة المرورية

content

العثور على سائح ألماني تاه في غابات الأمازون

SEC_76248322

بعد تعطله في الهواء.. ركاب 'قطار الموت' يتسلقون القضبان في بريطانيا

rocket-gettyimages-1188954554

صاروخ صيني أسرع من الصوت يصيب سفينة

6086baf84236042b4f5ab5df

الكويت.. مواطنان يصفيان خلافاتهما بتصادمهما بمركبتيهما عن عمد

unnamed-5

مشهد للبرد في حائل السعودية يحظى بانتشار واسع