العثور على آثار ديناصور ذي قدمين في بحيرة الأرجنتين

الوكيل الإخباري_ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة عثور مسؤولو القيادة البحرية الأرجنتينية على آثار ديناصور ذي قدمين في بحيرة راموس-مكسيا بمدينة فيلا إل تشوكون.
وحسب تقدير الخبراء فإن عمر آثار أقدام الديناصور يتراوح بين 96 و99 مليون سنة.
المصدر : لبنان اليوم
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