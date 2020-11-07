العثور على آثار ديناصور ذي قدمين في بحيرة الأرجنتين

الوكيل الإخباري_ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة عثور مسؤولو القيادة البحرية الأرجنتينية على آثار ديناصور ذي قدمين في بحيرة راموس-مكسيا بمدينة فيلا إل تشوكون.

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وحسب تقدير الخبراء فإن عمر آثار أقدام الديناصور يتراوح بين 96 و99 مليون سنة.

المصدر : لبنان اليوم

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