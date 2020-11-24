العثور على جسم غامض في الصحراء الأمريكية.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة عثور موظفون في إدارة موارد الحياة البرية بولاية يوتا على عمود معدني وسط الصحراء الامريكية .
وقد تبين إنه تم زرع العمود اللامع على عمق 3-4 أمتار.
'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ— David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020
المصدر : سبوتنيك
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