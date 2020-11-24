الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 11:26 ص

العثور على جسم غامض في الصحراء الأمريكية.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة عثور موظفون في إدارة موارد الحياة البرية بولاية يوتا على عمود معدني وسط الصحراء الامريكية .

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وقد تبين إنه تم زرع العمود اللامع على عمق 3-4 أمتار.

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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