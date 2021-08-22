الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في عمان

الخصاونة يدشن عمل قسم قسطرة القلب في البشير

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

المياه :حملة لإزالة اعتداءات في البحر الميت - فيديو وصور

ترقب شعبي لبلاغ رسمي جديد للتخفيف على الأردنيين

مطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

العتوم: المشاريع الملكية نفذت بالكامل في إربد

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الأحد، 22-08-2021 10:35 ص

العثور على سلحفاة برأسين في ولاية كارولينا الجنوبية



الوكيل الاخباري - تفاجأت مجموعة من الباحثين بالعثور على سلحفاة بحرية لها رأسان في ولاية كارولينا الجنوبية.

اضافة اعلان


وعثر الخبراء على السلحفاة في شاطئ إديستو بولاية كارولينا الجنوبية، عندما كانوا  يجرون جردا روتينيا للتحقق من أعشاش السلاحف.

وقال مسؤولو الحديقة إنهم حفروا أعشاش السلاحف بعد حوالي ثلاثة إلى خمسة أيام من بدء تفقس البيض، وذلك لتحديد مدى نجاح العش، الذي يعتمد على عدد البيض الذي فقس.

 


وعثر ضباط الدورية والمتطوعون على ثلاث فقسات سلحفاة حية لا تزال في الغرفة، لكن فقس واحد، على وجه الخصوص، برز لأن له رأسين.


وقالت سلطات المدينة "تم العثور على فقس برأسين آخرين في ولاية كارولينا الجنوبية في السنوات الأخيرة، ولكن هذه هي المرة الأولى في حديقة ولاية إديستو بيتش"، مضيفة "هذا الفقس برأسين هو نتيجة طفرة جينية".


وبعد أن التقطت المجموعة بعض الصور، تم إطلاق السلاحف الثلاث في البحر.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
46859489-0-image-a-2_1629373577806

حديقة تحبس البشر في قفص بدلا من الأسود بجنوب أفريقيا

top-beaches-oregon-coast-cannon-beach-haystack-rock

اكتشاف آلاف الدولارات الرملية على شواطئ أوريغون الأمريكية

QU0VhQroegE

عطل في دبابة أوبلوت الأوكرانية يوقف بروفة العرض العسكري

2021-06-09T044712Z_330413959_RC26WN9TRGD4_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-HONG-KONG-ROBOT

غريس.. أول ممرضة روبوت تحدث ثورة في هونغ كونغ

Exoq5U0WEAAluM4

السفينة إيفرغيفن تواصل عبورها قناة السويس دون حمولة

6155

شرطة نيويورك تنقذ رجلا سقط على سكة مترو الأنفاق قبيل وصول القطار