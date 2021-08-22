العثور على سلحفاة برأسين في ولاية كارولينا الجنوبية

الوكيل الاخباري - تفاجأت مجموعة من الباحثين بالعثور على سلحفاة بحرية لها رأسان في ولاية كارولينا الجنوبية.

اضافة اعلان



وعثر الخبراء على السلحفاة في شاطئ إديستو بولاية كارولينا الجنوبية، عندما كانوا يجرون جردا روتينيا للتحقق من أعشاش السلاحف.



وقال مسؤولو الحديقة إنهم حفروا أعشاش السلاحف بعد حوالي ثلاثة إلى خمسة أيام من بدء تفقس البيض، وذلك لتحديد مدى نجاح العش، الذي يعتمد على عدد البيض الذي فقس.



وعثر ضباط الدورية والمتطوعون على ثلاث فقسات سلحفاة حية لا تزال في الغرفة، لكن فقس واحد، على وجه الخصوص، برز لأن له رأسين.



وقالت سلطات المدينة "تم العثور على فقس برأسين آخرين في ولاية كارولينا الجنوبية في السنوات الأخيرة، ولكن هذه هي المرة الأولى في حديقة ولاية إديستو بيتش"، مضيفة "هذا الفقس برأسين هو نتيجة طفرة جينية".



وبعد أن التقطت المجموعة بعض الصور، تم إطلاق السلاحف الثلاث في البحر.







المصدر : سبوتنك