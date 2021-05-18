العثور على سمكة حية يعود تاريخها لـ420 مليون عام في مدغشقر

الوكيل الاخباري - عثر عدد من الصيادين على سمكة "الكولاكانث" وهي من الأسماك القديمة، التي تعتبر أقدم من الديناصورات قبالة سواحل مدغشقر، والتي كان يعتقد كثيرون أنها انقرضت.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإنه تم العثور على السمكة الرباعية الأرجل، حية وبصحة جيدة في غرب المحيط الهندي قبالة سواحل مدغشقر.



وأضافت الصحيفة أن السبب وراء ظهور هذا النوع من الأسماك من جديد يرجع إلى استخدام الصيادين للشباك الخيشومية، وهي طريقة صيد شائعة يستخدمها الصيادون التجاريون والحرفيون في جميع المحيطات لصيد أسماك القرش.







ويعتقد العلماء أن هذا النوع من الأسماك الذي يعود تاريخه إلى 420 مليون عام، قد انقرض في عام 1938، لذا فإن العثور على هذا النوع من الأسماك كان بمثابة مفاجأة علمية.



وقال الباحث البحري في حكومة مدغشقر، بوبرت تسيماناوراتي ماهاتانتي: "اصطياد سمك الكولاكانث أمر غير شائع تمامًا والناس يخشون من بعض النواحي التقاط شيء غير شائع جدا. لذلك لا أعتقد أن أسماك الكولاكانث يتم استهدافها عن قصد".



وأضاف: "عندما نظرنا إلى هذا الأمر أكثر، أذهلنا (بالأرقام التي تم القبض عليها)... على الرغم من عدم وجود عملية مبرمجة في مدغشقر لرصد أو الحفاظ على سمك الكولاكانث".



وعبر العلماء عن مخاوفهم من أن يتم استغلال هذا النوع من الأسماك لاسيما في مدغشقر.



المصدر : سبوتنك