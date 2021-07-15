الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 03:46 م

العثور على صيني بعد 24 عاما على اختطافه



الوكيل الاخباري - عثرت الشرطة الصينية على غو تشينزن (26 عاما)، الذي اختطف قبل 24 عاما من أمام منزله في مدينة لياوتشنغ بإقليم شاندونغ.

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وبحسب شبكة CNN فإن قصة غو ألهمت شركة لإنتاج فيلم سينمائي عنه في عام 2015، مشيرة إلى أنه وبعد ست سنوات من عرض الفيلم، ورحلة طويلة يائسة انتهى البحث أخيرا عن غو، حيث عثرت الشرطة عليه يوم الاثنين الماضي حيث كان يعيش في مقاطعة مجاورة. 


لم يتوقف غو غانغ تانغ عن البحث  عن ابنه لأكثر من عقدين، حيث طاف جميع أنحاء الصين تقريبا على ظهر دراجة نارية لم يكن يحمل فيها إلا علما مزينا بصورة نجله وورق المنشورات لتوزيعها على الناس، والقليل جدا من الطعام.

 

 

وخلال الرحلة، قطع غانغ تانغ حوالي 500 ألف كلم، أتلفت خلالها عشر دراجات نارية، وكلفته الكثير من الأموال التي جعلته مدانا بعد أن استنفد كل مدخراته. 
لم يتمكن غانغ تانغ من العثور على ابنه، لكن خلال رحلته الطويلة، تمكن من المساعدة في تعقب أكثر من مئة طفل مختطف آخر وجمع شملهم مع عائلاتهم، وفقا لوكالة شينخوا.
وكان قد تم اختطاف غو بالقرب من منزله من قبل امرأة غير مألوفة، كما أخبر والداه الشرطة في عام 1997.

 


وقامت السلطات بجمع عينات الدم وعينات الحمض النووي وأدلة أخرى، ولكن مع التكنولوجيا المحدودة في ذلك الوقت، ظلت القضية دون حل، حسبما قالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية. 


وخلال العام الجاري، أطلقت السلطات الصينية حملة للبحث مستخدمة أحدث التقنيات بما في ذلك تحليل الحمض النووي ومقارنة ميزات الوجه. 


وجدت وزارة الأمن العام تطابقا محتملا في مقاطعة خنان، وعندما تعقب الضباط غو وأجروا اختبار الحمض النووي له، تأكدوا من أنه غو شينزن، المفقود منذ 24 عاما وصاحب قصة الفيلم.


وقد احتجزت الشرطة مهرب أطفال مشتبه به تم تحديده فقط باسم "هو"، بالإضافة إلى صديقته السابقة، حيث اعترفا خلال التحقيقات باختطاف "غو" في عام 1997. 


وقالت المرأة إنها اختطفت الطفل، ثم التقت بـ"هو"، ثم استقلا حافلة إلى مقاطعة خنان حيث باعاه هناك. 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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