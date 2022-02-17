العثور على طفلة أمريكية اختفت منذ 2019 في مكان لن تتخيله

الوكيل الاخباري - عثرت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، كانت قد اختفت منذ عام 2019، في مكان لن تتخيله.

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وتعود أحداث القصة إلى اختفاء الطفلة في عام 2019، لتحوم الشكوك حول والديها الحقيقيين، حيث كان من المقرر أن يفقدا الوصاية عليها.



لتتلقى الشرطة بلاغا بأن الطفلة موجودة في بيت جدها رفقة أهلها، إلا أن الشرطة فتشت المنزل مرارا وتكرارا ولم تعثر على أي دليل على وجودها.







لتحصل الشرطة في النهاية على إذن تفتيش للمنزل، وهذه المرة كغيرها لم يتم العثور على شيء، إلا أن شيئا غريبا أثار فضول أحد عناصر الشرطة، تمثل في السلالم، والطريقة التي تم بناؤها بها، وشعوره بشيء غريب عندما كان يسير عليها.



لينحني مكتشفا ثقبا بين لوحي الخشب، فيقوم بإنارة هذا الثقب ليشاهد بطانية صغيرة، ليقوم بعدها بنزع أحد الألواح ليشاهد قدمين صغيرتين.



ليقوم بخلع ما تبقى من الألواح لتظهر عند ذلك الفتاة التي كانت بصحة جيدة إلى أن قدميها كانتا باردتين، لتقوم الشرطة بإصطحاب الطفلة معهم للمركز والقبض على والديها، بحسب ما نقل موقع "سي إن إن".







المصدر : سبوتنك