الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مدير الثقافة العسكرية: 100% نسبة التطعيم لمعلمي وإداريي الثقافة العسكرية

تربوية الأعيان تبحث سير العمل في تطوير المناهج

الخلايلة يرعى حفل تخريج أوائل المراكز الصيفية في عمان الثالثة

المناصير لـ الوكيل : بسبب كورونا أُغلق 47 صالة أفراح منذ بداية الجائحة

الحكومة تخفض اسعار المحروقات

صورة صادمة .. جثة رضيع داخل صندوق كرتوني في مستشفى البشير والمدير يوضح

الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيلول صفر

إطلاق المرحلة التشغيلية لإدارة الأصول والممتلكات في البلديات

الخرابشة : 12 شرطا للحفاظ على الوضع الوبائي بالاردن

عاجل

صورة صادمة .. جثة رضيع داخل صندوق كرتوني في مستشفى البشير والمدير يوضح

الثلاثاء، 31-08-2021 03:40 م

العثور على فيل تائه في الصين



الوكيل الاخباري - يرصد مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" لحظة العثور على فيل تائه انفصل عن أمه، في إحدى المناطق البرية بمحافظة يونان، جنوب غربي الصين.

اضافة اعلان

 

وتقول الصفحة إن السلطات المحلية تمكنت من إنقاذ الفيل الصغير، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية عندما تم العثور عليه.


ولفتت إلى أن الفيل الذي تم العثور عليه عمره 6 أشهر، لكنه أصبح في حالة جيدة بعدما تم إنقاذه.


 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-1164887104_Craig-Lambert-2faf563

حوت أحدب يفاجئ راكبي أمواج بقفزة هائلة أخرج فيها كامل جسمه

photo-1529973565457-a60a2ccf750d

وجبات مجانية مدى الحياة لرجل صيني أطفأ حريقا أمام مطعم

1995952

3 كلاب شرسة تهاجم سيدة في الأرجنتين

london_w555_h555

في روسيا .. رجل يستقر فوق سيارة مسرعة بعد أن صدمته

image

إعصار إيدا يقطع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في أمريكا

istockphoto-547237332-612x612

سيدة أمريكية تفاجأ باصطدام طائرة بسيارتها على الطريق السريع

أخبار متعلقة
photo-1529973565457-a60a2ccf750d

وجبات مجانية مدى الحياة لرجل صيني أطفأ حريقا أمام مطعم

6126b3d84236043429428f0c

إعصار يضرب مدينة صينية ويخلف دمارا

shutterstock_301882538_750x420

سقف ينهار على سيدة صينية أثناء غسيل الأطباق

iStock_000015316532_thierry-vialard

مسن يساعد صغار البط لعبور إشارة المرور في الصين

9ce2f5ce139c41999503d0279a51cff4

لحظة إنقاذ شخص على وشك الغرق في الصين

_79814233_chinesepolicemangetty

شرطي صيني يقوم بعمل بطولي لإنقاذ رجل تجرفه السيول