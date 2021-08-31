العثور على فيل تائه في الصين

الوكيل الاخباري - يرصد مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" لحظة العثور على فيل تائه انفصل عن أمه، في إحدى المناطق البرية بمحافظة يونان، جنوب غربي الصين.

اضافة اعلان

وتقول الصفحة إن السلطات المحلية تمكنت من إنقاذ الفيل الصغير، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية عندما تم العثور عليه.



ولفتت إلى أن الفيل الذي تم العثور عليه عمره 6 أشهر، لكنه أصبح في حالة جيدة بعدما تم إنقاذه.





6-month-old baby elephant abandoned by the mother in SW China's Yunnan was rescued by the local authorities. The poor baby was in terrible health condition when it was taken in. After treatment, the elephant regains its energy. pic.twitter.com/A0hW9d4ByV August 30, 2021

المصدر : سبوتنك