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الإثنين، 03-01-2022 11:34 ص

العثور على نمر نادر في جبال كردستان العراق



الوكيل الاخباري - ألقت سلطات محافظة دهوك في كردستان العراق القبض على نمر نادر بعد التهامه 25 خروفا.

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وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن النمر وقع في فخ بإحدى القرى الجبلية، وتم إرساله إلى حديقة حيوانات في مدينة دهوك حيث بترت إحدى قوائمه.


وقال رئيس شرطة حماية البيئة في دهوك العقيد جمال سعدو، إن "شرطة حماية البيئة في قوات البشمركة الكردية أبلغت الأربعاء بالعثور على النمر، بعدما وقع في فخ بقرية زيرزة في المحافظة نصبه السكان بعدما التهم 25 من خرافهم، وتوجهت إثر ذلك مع طبيب بيطري إلى المكان".


وأشار إلى أنه في المحاولة الأولى "فرّ بعيداً وهاجم اثنين من سكان القرية ما أدى إلى إصابتهما".

 

عادت قوات حماية البيئة في صباح الخميس إلى المكان نفسه، وأضاف القول: “بحثنا عنه وكان الطبيب البيطري سليمان تامر يرافقنا.

 

ولحسن الحظ وجدناه وكان مصاباً برجله التي تعرضت لكسر. أعطيناه جرعتين إلى ثلاث جرعات تخدير حتى تمكنا من الإمساك به وإحضاره إلى حديقة الحيوانات في مدينة دهوك".

وأوضح الطبيب البيطري قائلا: "النمر وقع في مصيدة أحد رعاة الغنم في زريزة … للأسف، المصيدة كانت موجودة في الرجل، قمنا بالاجراء اللازم وهو عملية بتر واستئصال للفخذ الأيمن وسيبقى تحت مراقبتنا لفترة طويلة".

 

 ويشرح الطبيب تامر: "لأول مرة تتم مشاهدته بشكل حي، رأوا مثله في أربيل والسليمانية بصور حرارية، وفي دهوك قبل سنوات لكنه كان مقتولاً".


المصدر : سبوتنك

 

 

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