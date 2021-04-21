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الأربعاء، 21-04-2021 10:45 ص

الغزلان تزاحم المشاة في إحدى مدن اليابان



الوكيل الاخباري - تقوم الغزلان بمزاحمة المشاة والسيارات أثناء مرورها في أحد شوارع مدينة "نارا" اليابانية، ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاهد انتشار الغزلان في الشوارع العامة بالمدينة وتفاعل الناس معها.

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وتشهد شوارع المدينة انتشار الغزلان التي يتم رصدها في مشاهد لا يمكن رؤيتها إلا في حدائق الحيوان أو في الحياة البرية ومنها تجوال الغزلان أو انتشار قطعان منها في الشوارع دون أن يكون المشاة أو السيارات مصدر فزع لها.

 


ويرجع تاريخ وجود الغزلان في مدينة "نارا" اليابانية إلى نحو ١۲ قرنا من الزمان، بحسب الموقع.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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