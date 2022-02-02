القاتل الصامت.. أناكوندا صفراء تحتضن تمساحا

الوكيل الاخباري - تعتبر الأناكوندا الصفراء ثاني أكبر الثعابين في العالم بعد الأناكوندا الخضراء، بحسب ما كتبته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، في حديثها عن تمساح وقع بقبضة هذا الثعبان.
وبحسب ما كتبه مصور المقطع، "بدأت القصة بجزء من ذيل الثعبان في فم التمساح، وبعد دقائق تمكن الثعبان من تحرير نفسه، لكنه لف حول التمساح محاولًا الفوز بإرهاقه". كما يبدو في الصور.
القاتل الصامت#أناكوندا صفراء تحتضن تمساح "كايمن" بإحكام لتعتصر عظامه وتحوله إلى لقمة سائغة، هل تظنها نجحت أم تغلب عليها التمساح؟— مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) February 1, 2022
هي ثاني أكبر الثعابين في العالم بعد الأناكوندا الخضراء، تنتشر في غابات الأمازون ويبلغ متوسط طولها 3 أمتار
الفيديو: Henrique Olsen pic.twitter.com/9ncGgIav9T
فجأة يغرق التمساح في الماء بهدوء، مجبرًا الأفعى على إطلاقه.
نهاية القصة؟ كل واحد منهم غادر وكأن شيئا لم يحدث.
المصدر : سبوتنك
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