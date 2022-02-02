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الأربعاء، 02-02-2022 11:40 ص

القاتل الصامت.. أناكوندا صفراء تحتضن تمساحا



الوكيل الاخباري - تعتبر الأناكوندا الصفراء ثاني أكبر الثعابين في العالم بعد الأناكوندا الخضراء، بحسب ما كتبته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، في حديثها عن تمساح وقع بقبضة هذا الثعبان.

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وبحسب ما كتبه مصور المقطع، "بدأت القصة بجزء من ذيل الثعبان في فم التمساح، وبعد دقائق تمكن الثعبان من تحرير نفسه، لكنه لف حول التمساح محاولًا الفوز بإرهاقه". كما يبدو في الصور.

 



ويضيف: بقوا على هذا الحال لمدة 60 دقيقة. وبعد مرور بعض الوقت، شعر التمساح بعدم الارتياح، ربما بسبب الضغط الذي يمارسه الثعبان على جسده، فمن الطبيعي أن يضغط على فريسته ويخنقها.

 


 

فجأة يغرق التمساح في الماء بهدوء، مجبرًا الأفعى على إطلاقه.

نهاية القصة؟ كل واحد منهم غادر وكأن شيئا لم يحدث.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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