الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

التربية : التعليم عن بُعد متاح لطلبة مرضى السرطان ونقص المناعة فقط

الحكومة السودانية تكشف عن الأطراف التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة

الصحة: مطعوم الانفلونزا سيتوفر في الوزارة الشهر المقبل

مدرسة بلا معلم لغة عربية ووزارة التربية تتابع

مزارعون في مأدبا يطالبون بإنقاذ محاصيلهم الزراعية جراء نضوب مياه سد الوالة

العجز المالي للمملكة ينخفض بمقدار 729 مليون دينار لنهاية تموز الماضي

أول رد من مدير مستشفى البشير المستقيل على وزير الصحة

استثمارات العراق بالأردن تتخطى 13 مليار دينار

دودين لـ الوكيل : فحص كورونا سيكون غير مجاني قريبا ووداعا للإغلاقات

الثلاثاء، 21-09-2021 01:35 م

الكشف عن أغلى صقر في السعودية.. اشتراه مسؤول خليجي كبير



الوكيل الاخباري - كشف متخصص سعودي في تربية الصقور عن أغلى طائر في المملكة السعودية، اشتراه مسؤول خليجي كبير.

اضافة اعلان


جاء ذلك في لقاء أجراه برنامج "الراصد" الذي يبث على قناة "الإخبارية"، مع الصقار عبد الرحمن الحربي.


وقال الحربي إن أغلى صقر في السعودية اشتراه منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات.

 

 

وأوضح أن سعره بلغ مليونا و750 ألف ريال سعودي (نحو 466 ألف دولار أمريكي)، مشيرا إلى أن "هذا الصقر تميّز في مزرعته الطيبة التي نشأ فيها".


وبحسب الحربي، فإن هناك عدة عوامل تعلب الدور الأبرز في تحديد سعر الصقور، أولها قوة جناح الطائر.


وتولي المملكة بشكل خاص ودول الخليج عمومًا أهمية كبيرة لتربية الصقور، وتنظم السعودية عدة معارض لها، ويدر سوق الصقور ملايين الدولارات سنويا.

 

 

 المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
962bdf4a9c4d277bd769a0a0a13ecddd

رجل سعودي يصطاد صقر بخدعة بسيطة

default-image-panel-650x450

الكويت .. امرأة تحاول تحريك سيارتها فتصطدم بـ 7 سيارات

kea_header_photo_1

ببغاء يبتكر أداة تحل مشكلة إعاقه تؤرق حياته

176479

بومة تغسل وجهها بشكل غريب لا ينقصها سوى الصابون

baby-mask

رد فعل طريف من طفل أمريكي تجاه إلزامه بارتداء الكمامة

WireAP_c79e36af21b0486e898c293520d04d04_16x9_992

إجلاء 5000 شخص بعد ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية

أخبار متعلقة
962bdf4a9c4d277bd769a0a0a13ecddd

رجل سعودي يصطاد صقر بخدعة بسيطة

Lightning-farm-field-energy-tree-Weather-electricity

صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا في السعودية