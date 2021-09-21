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الثلاثاء، 21-09-2021 11:35 ص

الكويت .. امرأة تحاول تحريك سيارتها فتصطدم بـ 7 سيارات



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث غريب حدث داخل موقف سيارات في الكويت وكانت بطلته امرأة تقود سيارتها بطريقة عشوائية أثناء محاولة تحريكها من موقعها.

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ونشرت صفحة على الفيسبوك مقطع الفيديو، وقالت إنه لامرأة اصطدمت بسبع سيارات في منطقة الجابرة، في الكويت.

 


ويرصد الفيديو لحظات تحرك سيارة داخل موقف للسيارات بصورة غير منتظمة أدت إلى وقوع الحادث، الذي نتج عنه اصطدامها بنحو 7 سيارات.

 

المصدر : سبوتنك

 

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