السبت 04-12-2021
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السبت، 04-12-2021 02:10 م

الماعز اللص نجم مواقع التواصل بعد سرقة ملفات حكومية في الهند



الوكيل الاخباري - في واقعة لم تخل من الطرافة والفكاهة ، دخل ماعز إلى إحدى غرف مكتب سكرتير البانشيات في منطقة تشوبيبور الهندية وهرب مع ملف في فمه.

وأفادت شبكة "إن دي تي في" بأن الماعز في مدينة كانبور الهندية أصبح نجم وسائل التواصل الاجتماعي بعد هروبه بملفات من مكتب حكومي.

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ووثقت لقطات تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت موظفا بمكتب في تشوبيبور يطارد الماعز.

 


من جهتها ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الماعز تمكن من دخول غرفة فارغة في مكتب بكانبور، وخرج بعد بضع دقائق مع بعض الوثائق في فمه، مشيرة إلى أن الفوضى سادت عندما لاحظ عدد قليل من الموظفين الجالسين خارج المكتب الماعز.


وظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موظف يركض خلف الماعز، بينما صاح آخر: "أعطونا الأوراق".


وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع يوم الأربعاء، مؤكدة أن الموظفين تمكنوا من استعادة المستندات، ولكن بعد أن مضغ الماعز بعضها.


وصرح مانولال ياداف مسؤول في المكتب الحكومي، بأن الماعز هرب مع أوراق عادية وليس وثائق رسمية، مبينا أن الحيوان العاشب تمكن من الهرب بالملفات لأن الموظفين كانوا يجلسون خارج المكتب.

 

 

 

 

المصدر : البيان

 

 

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