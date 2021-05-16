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الأحد، 16-05-2021 02:21 م

المسلسل الكرتوني تيمون وبومبا يتحول إلى حقيقة



الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن ظاهرة حقيقية مشابهة لشخصية الثنائي "تيمون و بومبا"، في الفيلم الكرتوني "الأسد الملك"، باتت موجودة في أفريقيا.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ظهور هاتان الشخصيتان في مركز لحفظ وحماية الحيوانات في دولة بوتسوانا الأفريقية، حيث ظهرت صور تجمع النمس "مونغو" بأنثى الخنزير البري "ميس بيغي"، حيث توثّقت أواصر صداقة غريبة من نوعها بينهما.

 



وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تم إنقاذ "ميس بيغي" بأعجوبة بعدما صدمتها سيارة، أمّا النمس "مونغو" فهو يتيم، يعيش الآن بمركز حفظ الحيوانات في بوتسوانا.


وتقول كايتلين جووس فانديوال، 23 عاما، المتطوعة في المركز، إنها عرفت الزوجين منذ وصولهما لأول مرة إلى المركز، مضيفة: "أشعر تماما وكأن لدينا زوجا خاصا هنا".


وأضافت: "يشبه الأمر إلى حد بعيد الصور القديمة التي تتبادر إلى الذهن، وتدفعنا لتذكر "تيمون" و"بومبا".. يكاد يكون أمرا مضمونا أنك إذا ذهبت إليهما سترى شكلا من أشكال التفاعل المرح".


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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