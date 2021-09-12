المغرب .. قطيع ماعز يقف كالعصافير على أغصان شجرة بشكل غريب

الوكيل الاخباري - نشرت "ديلي ميل" البريطانية، مشهدا غريبا صوره أحد الناشطين في المغرب لقطيع كامل من الماعز صعد على أغصان شجرة في إحدى مناطق المغرب.

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ويشاهد في المقطع قطيع من الماعز يقف على أغصان شجرة بشكل هادئ وثابت يشبه إلى حد ما سرب من العصافير، لكن مع اختلاف كبير في الأحجام والصوت طبعا.



ووقف الرجل الذي صور هذا المشهد الغريب مذهولا من غرابة هذا المشهد، وقال: "هذا أغرب شيء شاهدته في حياتي. إنه حقيقة يا رفاق".

المصدر : سبوتنك

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