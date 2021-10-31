النرويج .. دب يصطاد غزالا عملاقا في 'عالم لا ينتمي إليه'

الوكيل الاخباري - رصدت عدسات الكاميرا حدثا استثنائيا صور لأول مرة قيام أنثى دب قطبي بمهاجمة "غزال الرنة" ضخم في "عالم لا ينتمي إليه" كلا الحيوانين الضخمين.

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ويُظهر مقطع فيديو تم تسجيله بالقرب من محطة أبحاث في النرويج أنثى دب قطبي تطارد غزال الرنة في البحر وليس على اليابسة، كما هو معتاد.







وسبحت أنثى الدب لمسافة كبيرة جدا خلف الغزال الكبير الذي حمل على رأسه قرون عملاقة، لكنها للأسف، لم تنفعه أمام خصمه الذي بدى أكثر خبرة في السباحة بالمياه الباردة، ليقع فريسه بيد أنثى الدب.



وبحسب موقع "fieldandstream"، تعتبر هذه الحالة أول دليل علمي موثق على أن الدببة القطبية يمكنها أن تفترس غزال الرنة البالغ الكبير بنجاح.

المصدر : سبوتنك