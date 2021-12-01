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الأربعاء، 01-12-2021 11:01 ص

النوم سلطان..شاهد الأمير تشارلز البريطاني غافياً يكاد يقع في حفل!



الوكيل الاخباري - بينما كان الأمير تشارلز مشاركاً في الاحتفالات الرسمية، الثلاثاء، بمناسبة تحول جزيرة باربادوس إلى النظام الجمهوري بالعاصمة بريدجتاون، وخروجها من الكنف البريطاني، التقطت عدسات الكاميرات مقطع فيديو له غافياً على المدرجات بين الحشد.

وظهر الأمير غافياً لثوانٍ معدودة، وما إن مال رأسه إلى الأسفل حتى استدرك الأمر، وفتح عينيه، وعاود قراءة مجلّد كان بيده.

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إلا أن غفوة الأمير لم تمر مرور الكرام، فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو هذا وانتشر كالنار في الهشيم.

 

 

ومع الأمير تشارلز شهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات، بينهم المغنية ريهانا التي تحمل جنسية الجزيرة نفسها.

 

 

 

المصدر : العربية

 

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