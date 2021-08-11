الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

698 شكوى اتصالات خلال حزيران الماضي

اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية

استثمار الضمان ينفي منح قرض لنجل رئيس وزراء أسبق

ألمانيا: فوضى في حركة السفر جراء إضراب عمال السكك الحديدية

الكشف عن آخر تطورات قضية الدخان

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

عاجل

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الأربعاء، 11-08-2021 11:58 ص

النيران تلتهم واحة مغربية‎‎



الوكيل الاخباري - أتى حريق كبير اندلع امس الثلاثاء على إحدى الواحات في إقليم زاكورة جنوب المغرب، قبل أن تتمكن السلطات من إخماده.

اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن واحة تمزموط شهدت حريقا ضخما قضى عليها بالكامل، والتهم عددا كبيرا من أشجارها المثمرة، بعدما اجتاحت النيران مساحات واسعة.


وكشفت مصادر رسمية أن الحريق تسبب في إتلاف حوالي 2500 نخلة وأشجار أخرى.
وأكد شهود عيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من إطفاء الحريق قبل اتساع رقعته، حيث شاركت طائرات من نوع "كنداير سي إل 415" في عمليات الإطفاء.

 


ويشهد إقليم زاكورة المغربي مواسم جفاف للسنة السادسة على التوالي، مما سبب ندرة في المياه السطحية والجوفية، وأثر بشكل كبير على واحات المنطقة التي فقدت مئات الآلاف من أشجار النخيل خلال السنوات الأخيرة.


وتجتاح الحرائق في الوقت الحالي عددا كبيرا من البلدان في العالم، مثل تركيا واليونان، حيث التهمت النيران مساحات كبيرة من الأشجار وتحولت إلى كابوس حقيقي، كما تشهد كل من تونس والجزائر حرائق ضخمة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
a36638d0f895980f79ff5c2759270ce6

هروب جماعي من مطعم بفساتين وملابس السهرة في كازاخستان .. والسبب غريب!

17009571

شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي لأسرته عبر تيك توك

8GEKw5j4BBY

روبوت يلعب كرة السلة في الألعاب الأولمبية

9ce2f5ce139c41999503d0279a51cff4

لحظة إنقاذ شخص على وشك الغرق في الصين

QYX0ui2pxUI

إيطاليا.. كاميرا توثق لحظة إشعال حريق بشكل متعمد في منطقة ريفية

Riverwalk_Richard_Schneider_Flickr_1

إلقاء 70 ألف بطة مطاطية إلى نهر شيكاغو في مهرجان سنوي

أخبار متعلقة
QYX0ui2pxUI

إيطاليا.. كاميرا توثق لحظة إشعال حريق بشكل متعمد في منطقة ريفية

increase-gas-station-sales

امرأة سعودية تصدم بسيارتها مضخة بنزين وتتسبب في حريق

XK9lU2JDtow

كلب جائع يتسبب في إشعال حريق في منزل