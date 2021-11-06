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السبت، 06-11-2021 10:45 ص

الهند .. إنقاذ سلحفاة بعد دخول صنارة صيد في فمها وخروجه من أنفها



الوكيل الاخباري - استطاع مجموعة أطباء بيطريون في الهند إنقاذ حياة سلحفاة بعد دخول خطاف معدني لصنارة صيد من فمها واختراقه سقف حلقها وخروجه من أنفها.

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وقام الأطباء بإخراج رأس السلحفاة من قوقعتها العظمية، حيث استخدموا عدة أدوات بهدف إزالة الخطاف المعدني (المستخدم في صنارات الصيد)، الذي علق بسبب رأسه المصمم لضمان عدم الرجوع إلى الخلف بعد دخوله في جسم الضحية.

 



ونجح الأطباء بعملية الإنقاذ بعد استخدام أدوات طبية حيث قاموا بقطع الجزء الخلفي من الخطاف وإخراجه من الأنف لتجنب الأذيه التي قد يحدثها رأس الخطاف بأنف وأسجة السلحفاة، بحسب الفيديو المشنور على صفحة "روسيا اليوم".


وتتسبب الأدوات المستخدمة في عمليات الصيد البحري والبري بالكثير من الخسائر في الحياة الطبيعية، خصوصا في عالم البحار، حيث تنتشر الكثير من أنسجة شبكات الصيد التالفة والتي تتحول مع تجولها في التيارات المائية إلى أفخاخ بحرية مميتة تدخل بها الكثير من الحيتان والسلاحف والأسماك لتموت معلقة بأنسجخ هذه الشباك.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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