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الثلاثاء، 20-04-2021 01:55 م

الهند .. إنقاذ طفل عالق على سكة القطار في اللحظات الأخيرة



الوكيل الاخباري - تمكن موظف السكك الحديدية مايور شيلكي في العاصمة الهندية نيوديلهي، من إنقاذ طفل عالق على سكة القطار في اللحظات الأخيرة.

أطلقت وزارة السكك الحديدية على شيلكي لقب "الموظف الشجاع" بعدما ركض على القضبان ورفع الطفل إلى بر الأمان قبل وصول القطار بلحظات.

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وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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