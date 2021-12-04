السبت 04-12-2021
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السبت، 04-12-2021 03:55 م

الهند..ضيفان ينشغلان بالأكل في حفل زفاف دون مبالاة بحريق هائل خلفهما



الوكيل الاخباري - بالرغم من الحريق الكبير وراءهما، انشغل ضيفان في حفل زفاف هندي بالأكل في "البوفيه المجاني"، غير مكترثين بما يحدث.

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ووثق مقطع فيديو تم تصويره في بهيواندي بولاية ماهاراشترا الهندية هذه الحادثة، حيث يظهر الرجلان على الطاولة وهما يجريان محادثة بلا مبالاة مع مصور الفيديو، في حين يمكن رؤية العديد من الأشخاص في حفل الزفاف وقد تركوا طاولاتهم ووقفوا يراقبون الحريق.

 


هذا وينظر أحد الرجلين إلى النار عدة مرات، قبل أن "يركز" في وجبته، ويكمل طعامه.

وبحسب "NDTV"، اندلع الحريق في حفل الزفاف بسبب استخدام المفرقعات النارية، كما تم نقل أربع سيارات إطفاء إلى الموقع لإخماد الحريق، فيما لم تسجل أي إصابات بشرية.


 

المصدر : روسيا اليوم

 

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