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الأحد، 03-07-2022 12:00 م

الهند .. طائرة ركاب تهبط اضطرارياً بعد انتشار دخان



الوكيل الإخباري-أجرت طائرة هندية كانت تقوم برحلة داخلية هبوطا اضطراريا في نيودلهي أمس السبت إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب بعيد إقلاعها متجهة إلى مدينة جبلبور وسط البلاد، على ما أعلنت شركة الطيران.

وتم إجلاء ركاب الرحلة التي تشغلها شركة "سبايس جت" التجارية، بسلام عقب عودة الطائرة إلى المطار في نيودلهي.

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وكتبت الشركة على تويتر "أثناء تخطي 5 آلاف قدم، رصد الطاقم دخانا في المقصورة". وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث تسجيلات فيديو تظهر المقصورة تضيق بالدخان.

 


 

 

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