الهند.. فيديو صادم لشابين يقومان برمي جثة مريض كورونا من فوق جسر

الوكيل الاخباري - أظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابين يقومان برمي جثة يزعم أنها لمريض بـ "كوفيد-19" من فوق الجسر المطل على نهر رابتي في منطقة بالرامبور الهندية.

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وقبل عدة أيام، تم العثور على جثث تطفو على نهر في الهند، يزعم أنها تعود لضحايا مرضى "كوفيد- 19". وصدمت هذه المشاهد الناس حول العالم، وأدت إلى انتقادات شديدة للسلطات المحلية ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق حول الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.



وقامت قناة " NDTV" الإخبارية الهندية، بنشر مقطع فيديو لرجلين يرتديان الزي الوقائي ويقومان بإلقاء جثة مغلفة من الجسر في نهر رابتي في منطقة بالرامبور الهندية في ولاية أوتار براديش.



وتم توثيق الحادث من قبل أشخاص مجهولين كانوا يقودون سياراتهم في مكان قريب في منطقة بالرامبور بالولاية قبل يومين، حيث التقطت عدسة الكاميرا رجلان يرتديان بزة وقائية ويرميان بجثة مغلفة بكيس بلاستيكي من فوق الجسر.



وقد أكد كبير المسؤولين الطبيين في بالرامبور، لاحقا، أن "الجثة كانت في الواقع لمريض بـ "كوفيد- 19"، وكان أقاربه يحاولون رمي الجثة في النهر"، مضيفا: "تم رفع دعوى ضد الأقارب وأعيد الجثمان إلى الأسرة".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، دفنت آلاف الجثث في مقابر ضحلة على نهر الغانغ المقدس، وتم إلقاء العديد من الجثث في النهر.



وبعد استنكار العالم لهذا التصرف، أمرت الحكومة الهندية عدة ولايات بمنع رمي الجثث في الأنهار، كما وجهت الحكومة المركزية الولايات بزيادة الدوريات على طول ضفاف النهر لوقف مثل هذا النشاط.



وبحسب تقارير إعلامية، جرفت المياه الجثث على ضفاف نهر الغانغ في أجزاء من ولايتي بيهار وأوتار براديش في وقت سابق من هذا الشهر.



وفي مقاطعة بوكسار بولاية بيهار، تم انتشال 71 جثة من ضفة النهر و تم العثور على آلاف الجثث الأخرى مدفونة في الضفاف الرملية لنهر الغانغ.

المصدر : سبوتنك