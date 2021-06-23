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الأربعاء، 23-06-2021 12:21 م

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الهند .. كاميرات وحراسة لتأمين أغلى نوع مانغو في العالم!



الوكيل الاخباري - قام أحد سكان ولاية بيهار الهندية بتركيب كاميرات مراقبة وتعيين سكان محليين لحراسة شجرة "مانغو" من نوع "ميازاكي"، والتي تعد واحدة من أغلى أنواع المانغو في العالم.

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وعن ذلك تحدث الرجل الهندي مالك الشجرة ويدعى فيكاس داس، قائلا: "إن هذا النوع هو أغلى مانغو في العالم، ويسمونه "بيض الشمس"، وهو ينمو في مقاطعة ميازاكي اليابانية".

 



وأوضح أن "هذه الشجرة عمرها 25 سنة، وحصلت عليها ابنة عضو سابق في المجلس التشريعي كهدية من أحد الأشخاص".

 

ولفت إلى أن الشجرة مراقبة بالكاميرات ويقوم بحراستها بعض السكان المحليين.

ووفقا له فإن "هذا النوع من المانغو يتميز بذوق ورائحة خاصة، وهو لا يخطط لبيعه في السوق، بل سينظم مزادا لهذا الهدف".


يشار إلى أن اسم "ميازاكي" يعود إلى المحافظة التي تتم زراعتها فيها باليابان، وتزن الحبة منها في المتوسط حوالي 350 غرامًا وهي غنية بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين وحمض الفوليك.


ويحتوي هذا النوع من المانغو على نسبة 15% من السكر أعلى من أنواع المانغو الأخرى.


كما يتراوح سعر مانغو ميازاكي بين 8 آلاف روبية للكيلوغرام (107 دولارات) و270 ألف روبية (3.6 ألف دولار).

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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