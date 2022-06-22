الهند.. لحظات مرعبة لإنقاذ سياح تعطل بهم تليفريك في الهواء فجأة

الوكيل الإخباري-من التجارب المرعبة التي مر بها مجموعة من السياح في الهند خلال الأسبوع الماضي، هي تجربة التليفريك و الذي كان ينقلهم من جبل إلى جبل في الهند، في رحلة سياحية و لكن فجأة تعطل في منتصف الطريق .

اضافة اعلان



وفقا لما ورد في صحيفة " ذا صن"، البريطانية، فإن مجموعة من السياح استقلوا تليفريك في منطقة تقع في شمال الهند من أجل استكشاف المعالم السياحية في تلك المنطقة من الأعلى .



سياح يتدفقون على جسر زجاجي على ارتفاع 240 مترا بـ جورجيا.. فيديو



مقتل 3 سياح إثر وقوع سيول جارفة جنوبي الأرجنتين



قام السياح بالصعود للتليفريك و بدأت الرحلة و كان الجميع سعيدا بتلك التجربة، و كانوا ينظرون إلى المنظر الطبيعي الخلاب أثناء تواجدهم في التليفريك، و فجأة تعطل التليفريك .



مر السياح بوقت صعب و شاق أثناء تواجدهم في التليفريك اثناء تعطله بسبب عطل فني نتج عنه عدم تحركه من المكان لبعض الوقت، حتى تمكنوا من الاتصال بفريق للإنقاذ .



جدير بالذكر أن، السياج فوجئوا بحضور فريق الانقاذ بعد ساعة من تعلقهم في الهواء داخل التليفريك، و المفاجأة الأكبر كانت في طريقة إخراجهم من التليفريك عن طريق الحبال، و كان الأمر شاقا للغاية بسبب وجود أشخاص كبيرة في السن داخل التليفريك وفكرة هبوطهم بالحبال كانت ليست سهلة على الإطلاق .







Tourists are stuck in cable car hundreds of feet above Indian mountain range… and have to LOWER THEMSELVES down a rope to safety

======pic.twitter.com/taPFPvmWRh Tourists are stuck in cable car hundreds of feet above Indian mountain range… and have to LOWER THEMSELVES down a rope to safety====== https://t.co/cSOOz5cG62 June 20, 2022

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة