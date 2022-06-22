الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

غرفة التجارة الأميركية في الأردن تبحث آليات زيادة حجم الصادرات إلى أميركا

كتيبة المغاوير/ 61 تنفذ التمرين “جبل 3” مع القوات الخاصة الفرنسية

الاقتصاد الرقمي: إطلاق تطبيق للهواتف الذكية لتحميل الفواتير قريبا

ولي العهد يستضيف الفتى محمد نوح العنانزة

إصابة شخصين بحادث دهس في عمان

سوريا تعلن موعد عودة مطار دمشق الدولي للخدمة

الملك عن زيارة بن سلمان: شرّفت دارك وأهلك

ولي العهد عن زيارة الأمير محمد بن سلمان: سادتها روح المودة والإخاء

روسيا.. روبل ذهبي لمواجهة العقوبات

ارتفاع الدخل السياحي للمملكة الى 1.698 مليار دولار لنهاية أيار

الأربعاء، 22-06-2022 04:54 م

الهند.. لحظات مرعبة لإنقاذ سياح تعطل بهم تليفريك في الهواء فجأة

666


الوكيل الإخباري-من التجارب المرعبة التي مر بها مجموعة من السياح في الهند خلال الأسبوع الماضي، هي تجربة التليفريك و الذي كان ينقلهم من جبل إلى جبل في الهند، في رحلة سياحية و لكن فجأة تعطل في منتصف الطريق . 

اضافة اعلان


وفقا لما ورد في صحيفة " ذا صن"، البريطانية، فإن مجموعة من السياح استقلوا تليفريك في منطقة تقع في شمال الهند من أجل استكشاف المعالم السياحية في تلك المنطقة من الأعلى . 

سياح يتدفقون على جسر زجاجي على ارتفاع 240 مترا بـ جورجيا.. فيديو

مقتل 3 سياح إثر وقوع سيول جارفة جنوبي الأرجنتين

قام السياح بالصعود للتليفريك و بدأت الرحلة و كان الجميع سعيدا بتلك التجربة، و كانوا ينظرون إلى المنظر الطبيعي الخلاب أثناء تواجدهم في التليفريك، و فجأة تعطل التليفريك . 


مر السياح بوقت صعب و شاق أثناء تواجدهم في التليفريك اثناء تعطله بسبب عطل فني نتج عنه عدم تحركه من المكان لبعض الوقت، حتى تمكنوا من الاتصال بفريق للإنقاذ . 


جدير بالذكر أن، السياج فوجئوا بحضور فريق الانقاذ بعد ساعة من تعلقهم في الهواء داخل التليفريك، و المفاجأة الأكبر كانت في طريقة إخراجهم من التليفريك عن طريق الحبال، و كان الأمر شاقا للغاية بسبب وجود أشخاص كبيرة في السن داخل التليفريك وفكرة هبوطهم بالحبال كانت ليست سهلة على الإطلاق . 

 

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

ظهور حيوان نادر في نهر دجلة بالعراق

66666666666

جسر زجاجي معلق لمحبي المغامرة في جورجيا

555555555

فيديو مرعب لاشتعال محرك طائرة ركاب لحظة اقلاعها في الهند

920206123238324

تحليق أكبر طائرة في العالم على إرتفاع قياسي جديد

Peacocks-In-The-Wild-A-Must-See-With-Loud-Calls

طاووس يقتحم تجمعًا انتخابيًا في اسبانيا

6666666666666666666

كاميرا ترصد لص يخطف ساعة بـ 45 ألف دولار من يد سائح أمريكي ببرشلونة

أخبار متعلقة
555555555

فيديو مرعب لاشتعال محرك طائرة ركاب لحظة اقلاعها في الهند