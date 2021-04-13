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الثلاثاء، 13-04-2021 11:30 ص

الهند .. لحظة إنقاذ فيل سقط في بئر عميق



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ فيل من بئر عميقة معطلة، شمال شرقي الهند.

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وبحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندية الرسمية، فإن مسؤولين شاركوا في عملية إنقاذ الفيل من البئر البالغ عمقها 15 قدما في مقاطعة أوديشا.


وأشارت الصحيفة إلى أن الفيل الذي تم إنقاذه، يوم السبت الماضي، سقط في البئر، يوم الجمعة، بينما كان يتجول في المنطقة.

 



 وأظهر مقطع الفيديو عملية إنقاذ الفيل بمساعدة آلة رفع ثقيلة، بينما تجمع الكثير من السكان في موقع الحادث لمشاهدة العملية.


ووفقا للصحيفة، فإن السكان المحليين علموا بالحادث أولا، ثم أبلغوا مسؤولي الغابات الذين تولوا مهمة إنقاذ الفيل الصغير.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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