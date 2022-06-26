الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مصدر: لا صحة لصرف عيديات لموظفي القطاع العام

اتفاقية تعاون استراتيجي بين "نشمي ترافل" و "الوكيل للإعلام"

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

إربد: حفل إشهار رواية للأديبة سحر جويلس

الفايز يتوعد أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل

فيديو -سماع دوي انفجارات في حيفا إثر حريق كبير بمنشأة

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية الاثنين

الأحد، 26-06-2022 11:34 ص

الهند .. مقطع فيديو يجسد عظمة الأمومة في عالم الحيوان



الوكيل الإخباري-حظي فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بمشاهدات كبيرة، حيث وثق مساعدة فيل لابنه "الدغفل" أثناء عبور أحد الأنهار.

ويظهر في الفيديو الذي نشره ضابط الغابات سوسانتا ناندا، قطيعا من الأفيال وهو يعبر نهرا في أحد المحميات، حيث واجه فيل صغير مشكلة في قطعه.

اضافة اعلان

وتدخلت أم الفيل الصغير في اللحظة المناسبة وأمسكت صغيرها الذي بدا وكأنه ينجرف في النهر بفعل قوة التيار.

وساعدت الأم الفيل الصغير على الثبات في مكانه، وقامت بسحبه نحو القطيع الذي كان ينتظرهم خارج النهر.

 

ووفق صحيفة "إنديا إكسبريس" فقد اقترح كثيرون ممن شاهدوا الفيديو أن تنصب جسور في مثل هذه المواقع لحماية صغار الحيوانات من الغرق.

آخرون قالوا إن الفيديو يجسد قيم الأمومة، واستعداد الأم للتضحية بنفسها في سبيل أبنائها.

 

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

فيديو .. هندي يحتفل بزفافه بأغرب طريقة

1

فيديو يحقق ملايين المشاهدات لمواجهة بين رجل وتمساح في أستراليا

image

ظهور حيوان نادر في نهر دجلة بالعراق

666

الهند.. لحظات مرعبة لإنقاذ سياح تعطل بهم تليفريك في الهواء فجأة

66666666666

جسر زجاجي معلق لمحبي المغامرة في جورجيا

555555555

فيديو مرعب لاشتعال محرك طائرة ركاب لحظة اقلاعها في الهند

أخبار متعلقة
666

الهند.. لحظات مرعبة لإنقاذ سياح تعطل بهم تليفريك في الهواء فجأة

555555555

فيديو مرعب لاشتعال محرك طائرة ركاب لحظة اقلاعها في الهند

Peacocks-In-The-Wild-A-Must-See-With-Loud-Calls

طاووس يقتحم تجمعًا انتخابيًا في اسبانيا

WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.28.45 PM

شاهد.. فيديو زرافة مصنوعة من الشوكولاتة يحصد 80 مليون مشاهدة

ما_هو_اليخت

شاهد .. يخت يكسر رقماً قياسياً بعمره التشغيلي