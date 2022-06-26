الهند .. مقطع فيديو يجسد عظمة الأمومة في عالم الحيوان

الوكيل الإخباري-حظي فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بمشاهدات كبيرة، حيث وثق مساعدة فيل لابنه "الدغفل" أثناء عبور أحد الأنهار.



ويظهر في الفيديو الذي نشره ضابط الغابات سوسانتا ناندا، قطيعا من الأفيال وهو يعبر نهرا في أحد المحميات، حيث واجه فيل صغير مشكلة في قطعه.





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وتدخلت أم الفيل الصغير في اللحظة المناسبة وأمسكت صغيرها الذي بدا وكأنه ينجرف في النهر بفعل قوة التيار.



وساعدت الأم الفيل الصغير على الثبات في مكانه، وقامت بسحبه نحو القطيع الذي كان ينتظرهم خارج النهر.

ووفق صحيفة "إنديا إكسبريس" فقد اقترح كثيرون ممن شاهدوا الفيديو أن تنصب جسور في مثل هذه المواقع لحماية صغار الحيوانات من الغرق.



آخرون قالوا إن الفيديو يجسد قيم الأمومة، واستعداد الأم للتضحية بنفسها في سبيل أبنائها.



VC:I love Silguri💕 Mother saved its kid getting washed away & escorts her to safety sweetly below her legs. Herd waits for them to join. Incredible social bonding in animal world.VC:I love Silguri💕 pic.twitter.com/7qkBGoX7Gd June 24, 2022

سكاي نيوز