اليابان تشهد فيضانات ضخمة بسبب الأمطار

الوكيل الاخباري - حذر مسؤولو الأرصاد اليابانيون في هيروشيما من الأمطار الغزيرة في ثلاث المحافظات هي ساغا وناغازاكي وفوكوكا.

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وقال مسؤولو وكالة الأرصاد الجوية، إن الأمطار تتساقط من مجموعة من السحب شمال كيوشو بكمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، بحسب ما ذكر موقع "nhk".



وسجلت بعض المناطق هطول أمطار غزيرة تجاوزت 50 ملم في الساعة الواحدة صباح اليوم السبت.



Click the link for more details: pic.twitter.com/Uura70eHH1 Japanese weather officials have added Hiroshima Prefecture to their highest-level emergency rain warning. That's in addition to the three prefectures of Saga, Nagasaki and Fukuoka.Click the link for more details: https://t.co/OVD4mApT60 August 14, 2021



كما فاض نهر محافظة ساغا وأغرق الشوارع السكنية. وأكد السكان في مكان الحادث أن مستوى المياه لا يزال يرتفع بشكل مستمر.



فاض نهر كورومي أيضًا بمحافظة فوكوكا. وقال أحد السكان المحليين إن خدمات الطوارئ أخبرته أنه ليه الانتظار لأنه منهمكة في مكالمات الطوارئ.



يتوقع مسؤولو الأرصاد أن يسقط ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار على مدى 24 ساعة حتى صباح الأحد في هيروشيما، و250 ملم في مناطق كيوشو، وشيكوكو، وكنكي، وكانتو-كوشين، و200 ملم في تشوغوكو.



نصحت السلطات المواطنين بتوخي الحذر بشأن تدابير البقاء في أمان. إذا بدا أن الخروج من المنزل أمر خطير للغاية، فيجب على الأشخاص الانتقال إلى أكثر الأماكن أمانًا في المبنى. يمكن أن يكون هذا طابقًا مرتفعًا، أو غرفة أبعد ما تكون عن التلال أو المنحدرات القريبة.

المصدر : سبوتنك



