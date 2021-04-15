اليابان.. تعيين قطة مديرة شرطة تكريما لدورها في إنقاذ شخص

الوكيل الاخباري - عينت قطة "كوكو" مديرا لأحد أقسام الشرطة في محافظة توياما اليابانية، تكريما لها على دورها في إنقاذ شخص سقط في مياه الصرف الصحي.
وبثت قناة NHK التلفزيونية اليابانية لقطات لـ"كوكو" تحصل على شهادة تقدير من الشرطة وهي تظهر بالزي الرسمي.
去年、富山市内の用水路で倒れていた高齢の男性に気付き、救助につなげたとして警察から表彰された猫が、春の全国交通安全運動に合わせて一日警察署長に任命されました。https://t.co/VLGh1UgDE3#nhk_video pic.twitter.com/IpPo3PEgid— NHKニュース (@nhk_news) April 14, 2021
وقضت القطة في منصب رئيسة القسم يوما واحدا شاركت خلاله في إلقاء محاضرة حول قواعد سلامة المرور لمجموعة من تلامذة مدرسة ابتدائية، بل و"وقعت" بنفسها على ورقة وثقت هذا الحدث تاركة عليها بصمة مخلبها.
والعام الماضي ساعد تصرف "كوكو" غير العادي في إنقاذ حياة بشرية، حيث جلست يومها قرب مجرى لمياه الصرف محدقة في الماء، وعندما دنت صاحبة القطة منها وجدت أن رجلا مسنا سقط إلى المجرى وتم إسعافه على الفور.
المصدر : روسيا اليوم