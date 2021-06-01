امرأة آسيوية تتعرض لموقف عنيف في أحد مطاعم نيويورك

الوكيل الاخباري - قالت شرطة مدينة نيويورك، إن رجلا مختلا ضرب امرأة آسيوية بشكل عنيف على وجهها، وطرحها أرضا، في هجوم وقع خارج مطعم في الحي الصيني في المدينة.



التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو، نشرته عضو الجمعية الدفاع عن حقوق الأقليات "يوه لاين نيو"، على موقع "تويتر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

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This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza May 31, 2021



يمكن رؤية الضحية البالغة من العمر 55 عامًا وهي تسير بجوار مقهى "Kong Sihk Tong"، عندما ضربها رجل يرتدي سترة برتقالية، وطرحها أرضا.



وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عنيدفة بين المغردين.



المصدر : سبوتنك