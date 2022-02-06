امرأة روسية تصور استيقاظ بركان إيبيكو

الوكيل الاخباري - أظهر بركان إيبيكو شمالي كوريل مرة أخرى علامات الحياة. كان أحد سكان الكوريل محظوظًا بتصوير لحظة استيقاظه.

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كتبت إيلينا في حسابها على انستغرام: "إلى جميع محبي البراكين، لدينا أخبار سارة: بدأ بركان إيبيكو إطلاق الصواريخ مرة أخرى. لذا، إذا لم يستطع شخص ما رؤية ثوران البركان في الصيف الماضي، فلا يزال هناك فرصة لالتقاط هذا المنظر الساحر".



أعرب المشتركون عن تقديرهم لجمال ما كان يحدث، لكنهم أعربوا عن أسفهم لأن البركان لم يبق نائمًا لمدة عام أو عامين آخرين.



المصدر : سبوتنك

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