الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

744 مليون دولار حجم تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية في 2021

الأمن يكشف ملابسات احراق مركبة في عمّان ويقبض على الفاعل والمحرّض

وسائل اعلام مغربية تكشف سبب تأخر جنازة الطفل ريان

الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية مكفول بالدستور

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

ضبط 8 أشخاص خالفوا الحجر المنزلي في المفرق

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

المفلح :رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالاخصائيين النفسيين

مصدر أمني يوضح حول فيديو اطلاق نار داخل أحد المولات

الاشغال: تعاملنا مع 89 بلاغاً خلال المنخفض

الأحد، 06-02-2022 02:46 م

امرأة روسية تصور استيقاظ بركان إيبيكو



الوكيل الاخباري - أظهر بركان إيبيكو شمالي كوريل مرة أخرى علامات الحياة. كان أحد سكان الكوريل محظوظًا بتصوير لحظة استيقاظه.

اضافة اعلان


كتبت إيلينا في حسابها على انستغرام: "إلى جميع محبي البراكين، لدينا أخبار سارة: بدأ بركان إيبيكو إطلاق الصواريخ مرة أخرى. لذا، إذا لم يستطع شخص ما رؤية ثوران البركان في الصيف الماضي، فلا يزال هناك فرصة لالتقاط هذا المنظر الساحر".


أعرب المشتركون عن تقديرهم لجمال ما كان يحدث، لكنهم أعربوا عن أسفهم لأن البركان لم يبق نائمًا لمدة عام أو عامين آخرين.

 


 

 


المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
913cd50f86534ff9802e18810cb88559

عملية إنقاذ غزال في مستنقع

03LWleHftdI

شاهد.. امرأة برازيلية تربط زوجها بحبل ليتلقى اللقاح

download

إوزة تفرح بقدوم صاحبتها على طريقتها

1000x563_cmsv2_0fd37bda-fea9-538c-8683-39c1748a70c6-6448320

زعيم كوريا الشمالية يستعرض مهاراته في الفروسية

kj4tnEFG5VA

روبوتان صينيان يتبادلان الشعلة الأولمبية تحت الماء لأول مرة في التاريخ

photo-1471357674240-e1a485acb3e1sea-star-pedro-lastra

نجم بحر يرتدي نظارات شمية في قاع المحيط

أخبار متعلقة
photo-1471357674240-e1a485acb3e1sea-star-pedro-lastra

نجم بحر يرتدي نظارات شمية في قاع المحيط

L

مشهد غير مألوف .. ظهور حيوان يتجول في مترو موسكو

61fa19e742360463d3616159

لحظة غرق سفينة لصيد السلطعون بأقصى شرق روسيا

article-2532817-1A62F92E00000578-649_636x382

بعد 6 سنوات من اللقب.. شاهد كيف أصبح شكل أقوى صبي في العالم

little-and-large

حوت أزرق يضرب طائرة درون بعمود ماء من أنفه

freshwaterstingray-003

شاهد .. سمك الراي العملاق بصوت غريب !