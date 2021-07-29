امرأة سعودية تصدم بسيارتها مضخة بنزين وتتسبب في حريق

الوكيل الاخباري - تسببت امرأة سعودية في وقوع حريق داخل محطة وقود، بعد اصطدامها بمضخة البنزين.

اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائدة إحدى المركبات، بمدينة الأفلاج السعودية، وهي تصطدم بمضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران.



كادت قائدة إحدى المركبات، أن تتسبب في كارثة بمدينة الأفلاج السعودية، بعدما صدمت بسيارتها مضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، ما تسبب في اشتعال النيران، وفق ما أظهره فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/7xoexOQZIh July 28, 2021

كانت السيدة متوقفة بسيارتها في محطة الوقود لتعبئة البنزين، وبعد أن انتهى العامل من التعبئة تحركت المرأة بالسيارة، لتصطدم بالمضخة بدلا من الخروج من المحطة.



وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في مضخة البنزين وأسفل االسيارة، وتدخل عامل المحطة، لإخماد النيران باستخدام طفاية الحريق.

المصدر : سبوتنك



