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الخميس، 29-07-2021 11:52 ص

امرأة سعودية تصدم بسيارتها مضخة بنزين وتتسبب في حريق



الوكيل الاخباري - تسببت امرأة سعودية في وقوع حريق داخل محطة وقود، بعد اصطدامها بمضخة البنزين.

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وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائدة إحدى المركبات، بمدينة الأفلاج السعودية، وهي تصطدم بمضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران.

 


كانت السيدة متوقفة بسيارتها في محطة الوقود لتعبئة البنزين، وبعد أن انتهى العامل من التعبئة تحركت المرأة بالسيارة، لتصطدم بالمضخة بدلا من الخروج من المحطة.


وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في مضخة البنزين وأسفل االسيارة، وتدخل عامل المحطة، لإخماد النيران باستخدام طفاية الحريق.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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