الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة: نأمل أن يتم البدء بإجراء انتخابات النقابات آذار المقبل

وزارة التعليم العالي توضح للوكيل حقيقة عودة الطلبة الى الجامعات الفصل الثاني

النعيمي للوكيل : منصة التعلم عن بُعد ستبقى خلال الفصل الثاني

التفاصيل الكاملة لثلوج الاربعاء واماكن تراكمها في الاردن

الدوريات الخارجية لـ الوكيل: إصابة إثر حادث تدهور تريلا على طريق ناعور - فيديو

الأرصاد الجوية لـ الوكيل: توقعات بزخات ثلجية على قمم الجبال العالية

حالة الطرق في المملكة حتى الان وتحذير شديد من الضباب في بعض المناطق

الغذاء والدواء: إحالة 88 مؤسسة للنائب العام ومحكمة أمن الدولة العام الماضي

سير العاصمة لـ الوكيل: لا حوادث مرورية بسبب الأحوال الجوية

أجواء باردة جدا وأمطار غزيرة لثلاثة أيام وتحذيرات من السيول

الإثنين، 18-01-2021 01:24 م

انتشال حوت نافق بحجم شاحنة من البحر في الكويت



الوكيل الاخباري - تمكنت السلطات في الكويت من انتشال حوت نافق طوله 35 قدما تقريبا، وذلك بعد ورود بلاغ بوجوده في منطقة الحيشان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد.

اضافة اعلان

وبعد انتشاله عمدت الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للزراعة والبلدية بالتعاون مع عمليات خفر السواحل الكويتية إلى سحبه ونقله بسيارة، حيث ستتولى البلدية التعامل مع جثته.


ورصد مقطع فيديو لحظة نقل الحوت النافق وانتشاله من قبل عمليات خفر السواحل.

 


وقد تم جر الحوت النافق إلى ميناء الشويخ، حيث تم سحبه من مرسى (19 أ) بالاستعانة بفرقة عمليات وغواصين وتم ربطه ورفعه بالرافعات.


ويبلغ طول الحوت النافق نحو 35 قدما، ووزنه لا يقل عن 10 أطنان، وهو ما جعل عملية سحبه ورفعه ليست باليسيرة.


وأرجعت هيئة البيئة الكويتية سبب نفوق هذا النوع من الحيتان إلى كبر سنها ومرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله لاسيما القشريات الصغيرة الموجودة فقط في المحيطات، فضلا عن تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية.

 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Gunung Semeru (Mount Semeru)

بركان في إندونيسيا يصنع سحابة هائلة في السماء

بغاقف (Custom)

سائق ينقذ حياة رجل مسن فقد وعيه في شارع ثلجي في روسيا

Unti3262552tled-1 (Custom)

أنثى دب قطبي تدافع عن صغارها من هجوم مجموعة كلاب بروسيا

1029573739_0_160_3072_1888_1200x0_80_0_1_56718d19f5922cd87e666a7bee69c7f4 (Custom)

رجل ينجو من انهيار ثلجي قوي في اليابان .. شاهد

maxresdefault (Custom)

معركة شرسة بين سنجاب وابن عرس

arab-turkey.com-54842009-6iu9b1qizpnif8meh3pmx0fmqm2yh9drg3iump8evo3

شاهد تساقط كثيف للثلوج في اسطنبول

أخبار متعلقة
170206141522-uae-snow-7

الإمارات.. انخفاض شديد في درجة الحرارة يجمد المياه في مدينة العين

AATZN3_Zttw

كلب يعيق بث مباشر لبطل فورمولا 1

48b8790745724e1d9889e9dd8d1445cb

العاصفة الثلجية تحول شوارع مدريد إلى حلبة تزلج على الجليد

_98677794_gettyimages-486869012

لبناني مصاب بكورونا خاف على عنزته فطالب بفحصها للكشف عن إصابتها

fn3KWM1kuAw

روبوتات ترقص على أنغام أغنية قديمة

maxresdefault (2)

فيضانات عارمة في بوليفيا .. شاهد