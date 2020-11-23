انتشال فيل من بئر عميق في الهند.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعملية انتشال فيل من بئر عميق على يد موظفي الإنقاذ في جنوب الهند ، حيث استمرت العملية لاكثر من 14 ساعة .

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WATCH: Rescue staff and villagers in southern India hoisted an elephant out from the bottom of a well on Friday in an operation which stretched over 14 hours. pic.twitter.com/R6DIOp7eLg November 22, 2020

المصدر : سبوتنيك

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