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الإثنين، 23-11-2020 08:58 ص

انتشال فيل من بئر عميق في الهند.. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعملية انتشال فيل من بئر عميق على يد موظفي الإنقاذ في جنوب الهند ، حيث استمرت العملية لاكثر من 14 ساعة .

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المصدر : سبوتنيك 

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