اندلاع شجار بين ملاكم أمريكي ويوتيوبر خلال مؤتمر صحفي

الوكيل الاخباري - دخل الملاكم فلويد مايويذر في نوبة غضب دفعته إلى الشجار مع الـ"يوتيوبر" جاك بول، وذلك أثناء بث تلفزيوني على الهواء مباشرة.

اضافة اعلان



كان كل من الملاكم واليوتيوبر يحضران مؤتمرًا صحفيًا في مدينة ميامي الأمريكية، عقد بشأن المباراة القادمة بين مايويذر ولوجان بول، عندما قرر جاك بول، شقيق لوجان الأصغر، المشاركة في الحديث، بحسب موقع "sportbible".







ويظهر في الفيديو اللحظة التي أصبح فيها جاك وفلويد وجهًا لوجه وتبادلا حديثا غاضا، حاول الملاكم تمالك أعصابه حتى خطف جاك قبعته، فاندلع الشجار بينهما وصل إلى حد الاشتباك بالإيدي أمام الكاميرات.









المصدر : سبوتنك